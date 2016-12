Agencias

LONDRES.- Mino Raiola, representante de Zlatan Ibrahimovic, aseguró que el delantero despreció ofertas de China, ya que aún posee un buen momento futbolístico y eligió a la Premier porque es su gran objetivo, donde podría permanecer una temporada más, informa Associated Press.

"Hay una gran opción de seguir una temporada más. Ya hemos incluido eso en el contrato y no es nuevo para nosotros. Es más una cuestión de tiempo que de cuando", dijo el agente, quien también reveló que han tenido ofertas de otras latitudes.

"Él eligió no tomar el dinero chino para venir a Inglaterra. El chico aún no está acabado. Aún tiene fuego y quiere ganar. Si fuera sólo por dinero no estaría en el Manchester United. Su último objetivo es ganar la Premier League. Es la única Liga que ha jugado y que aún no ha ganado", dijo Raiola en entrevista para 'TalkSport'.

El agente italiano confesó que tomaron la opción del futbol de Inglaterra para demostrar lo que podía hacer el atacante sueco y callar las críticas.

"Siempre fue una de nuestras metas enseñarles lo que podía hacer en la Premier League. Ha matado a todo el que tenía dudas. Es una revelación para Inglaterra. Para el resto del mundo, no lo es".