Agencia

CALIFORNIA.- Selena Gomez está dispuesta a ayudar a los más jóvenes, por eso fue que este año fungió como presentadora del WE Day, evento en el cual la cantante se sintió completamente empoderada por los niños que esta organización atrae.

"La razón por la cual me enamoré de trabajar con WE Day es que esto es una familia. Es lo que ellos hacen por los niños", le dijo Gomez a E! News durante el evento. "No es solo que ellos quieran ayudar a una comunidad específica o que quieran ir a un lugar específico en el mundo. Ellos impulsan a niños que están hasta en tu jardín para que hagan algo por tu comunidad, para tu vecindario, para tu familia, para tus amigos".

Al haber presentado este evento con anterioridad, la estrella de 24 años se enfocó en escuchar a toda la gente joven. "Amo escuchar las historias y ver cómo se acelera la audiencia. Amo poder hablarles a estos niños y pienso que será divertido. Con suerte inspiraremos a todos en casa para que hagan algo por los demás".

Esta no es única forma en la que Selena se conecta con la próxima generación. Además de su música y de sus trabajos de caridad, Gomez trabajó como productora ejecutiva de 13 Reasons Why, la popular serie de Netflix que habla de una chica suicida y sus compañeros de escuela.

Segunda temporada

"Estoy un poco abrumada y muy sorprendida", dijo Gomez sobre el éxito del show. "Es decir, creí en ese proyecto por tanto tiempo y entendí cuál era el mensaje. Solo quería que resultara de una manera que los chicos se sintieran asustados o confundidos, de una forma que los hiciera hablar de ello, porque es algo que está sucediendo todo el tiempo. Así que me abruma que le esté yendo tan bien como le está yendo".

Sobre la posibilidad de que exista una segunda temporada, Gomez asomó un esperanzador, "¿Tal vez?"