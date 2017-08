Aaron Carter confiesa su atracción por los hombres

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aaron Carter reveló a través de su cuenta de Twitter que es bisexual y contó que la primera vez en la que estuvo con un hombre fue a los 17 años.

El cantante y hermano menor de Nick Carter, de los Backstreet Boys, compartió un mensaje que iba dedicado a sus fans, informa Milenio.

También te puede interesar: Presentan demanda contra Usher por 20 millones de dólares

"Para empezar me gustaría decir que amo a cada uno de mis fanáticos. Quiero decir algo importante para mí y para mi identidad y que he cargado en mi pecho por casi la mitad de mi vida".

"Esto no me avergüenza, solo es el peso y la carga que he sostenido por un largo tiempo y que quería sacar de mí. Crecí en la industria del entretenimiento desde una edad temprana, y cuando tenía cerca de 13 años comencé a encontrar atractivos a chicos y chicas".

Y agregó que: "fueron años en los que pensé sobre eso, pero no fue hasta los 17 años que, después de varias relaciones con mujeres, tuve una experiencia con un hombre, del que me sentía atraído y con el que trabajaba y con el que crecí", se lee en el texto que finalizó con "nunca he querido ser una figura de decepción.