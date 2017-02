Agencias

LOS ÁNGELES, Ca., EU.- George y Amal Clooney podrán compartir consejos de embarazo con Beyonce y Jay Z.

Los Clooney tendrán mellizos en junio, dijo Julie Chen el jueves en el programa The Talk de CBS, cita un despacho de la agencia de noticias The Associated Press.

George Clooney le dijo a Chen a finales de enero que su esposa estaba embarazada, dijo la presentadora del programa.

La noticia de los Clooney llega tras el anuncio de Beyonce y Jay Z quienes dijeron la semana pasada que también esperan mellizos.

Un publicista de George Clooney no respondió a una solicitud para conocer sus comentarios.

Los hijos serán los primeros para el actor y la abogada, quienes se casaron en 2014.