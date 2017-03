Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes llega a las salas de México, la última entrega de Hugh Jackman en el personaje de Wolverine/Logan, uno de los principales mutantes de la saga de X-Men, a quien ha interpretado por 20 años, publica el portal de Excélsior.

El papel de Wolverine catapultó a la fama a Jackman, y es uno de los personajes más queridos para el actor, como lo relató en entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Televisión.

"He tenido la oportunidad de hacer a este personaje por tanto tiempo, nunca pensé que duraría esto, nunca soñé con esto.

"Este filme es muy personal para mí, ha estado (Logan) en la mayor parte de mi carrera. Sabía que esta era la última", relató el actor a la conductora de Imagen.

La historia se plantea en el 2029, unos años después del futuro distópico que se presentó en Días del Futuro Pasado. En la línea temporal que propone Logan, los mutantes están al borde de la extinción, y Logan y el Profesor Xavier son unos de los pocos supervivientes. El personaje de Jackman intenta llevar una vida alejada de los problemas de ser mutante, como relató en la entrevista.

"No quiere que nadie sepa donde está Wolverine, quiere proteger a Patrick Stewart, al profesor Xavier. Solo quiere vivir el día a día, trabaja conduciendo limusinas y lo único que quiere es comprarse un bote e irse, su única ambición es tener una vida", continuó el actor australiano.

En los momentos difíciles que se viven el mundo actualmente, donde las divisiones son uno de los mayores problemas, Yuriria Sierra recalcó que la película es perfecta para estos tiempos, donde Logan y Xavier viven escondidos por ser diferentes.

"Yo también lo creo, se ha vuelto más relevante. Creo que esa siempre ha sido la idea de los ‘X-Men’, por eso ha conectado con los adolescentes por tantos años, porque claro que ellos se sienten diferentes, ¿estoy orgulloso de mí o estoy avergonzado de lo que soy?, todas esas cuestiones de identidad.

" Y aquí tenemos un personaje que lo muestran lejano y desconectado, y trata desesperadamente de no estar envuelto en el problema, a pesar de ver injusticia, odio, divisiones, él no va a salvar el mundo, él está convencido de que hace peores las cosas cuando lo intenta y creo que es una conversación muy importante, el mundo está muy dividido, no solo en EU, en todo el mundo ves esto", remarcó Jackman.

Y el muro...

En este sentido, el actor habló sobre la frontera de EU y México, que aparece en la cinta, escena que invita a tener una conversación sobre las cosas que ‘nos unen y no las que nos separan’

"Jim tuvo esta idea, está muy consciente. Es una historia muy sencilla, casi una historia familiar, muy humana, ¿qué nos da la habilidad para determinar qué es la ‘humanidad’? Hay que deshacernos de eso, como si pudiéramos quitarlo de nuestro ADN. Vivimos un mundo totalmente conectado y eso asusta a mucha gente, y por eso dicen ‘vamos a construir un muro, pongamos barreras’", finalizó el actor haciendo alusión a la propuesta del presidente Trump.