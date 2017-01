Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Kal Penn ha recaudado más de 500 mil dólares para refugiados sirios tras lanzar una campaña durante el fin de semana en internet.

Según publica Excélsior, el actor que trabajó en la famosa serie Dr. House respondió a una persona en Instagram que le dijo "no perteneces a este país" emprendiendo la campaña el sábado anterior, y le pidió a sus seguidores que donaran a nombre de la persona que hizo el comentario.

To the dude who said I don't belong in America, I started a fundraising page for Syrian Refugees in your name. https://t.co/NOR5P48fBi pic.twitter.com/jtJOsK9GrU