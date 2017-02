Milenio Digital

LONDRES, Inglaterra.- La actriz Angelina Jolie dijo este lunes que aunque su separación de Brad Pitt atraviesa "momentos difíciles", siempre serán "una familia".

"Somos y siempre seremos una familia. Pasaremos por este momento y esperemos ser más fuerte por ello", expresó la actriz en una entrevista para la BBC en Camboya.

Jolie hizo estas declaraciones cuando presentaba First They Killed My Father , película que habla sobre el genocidio camboyano y que marca su cuarta incursión como directora.

La actriz se separó de su pareja después de 10 años de noviazgo y dos de matrimonio. El divorcio fue anunciado en septiembre.

Ahora, la cineasta está enfocada en sus seis hijos, tres biológicos y tres adotpados: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne, de los que Jolie tiene la custodia.

Con esta cinta, la directora quería rendir homenaje a la tierra natal de su hijo mayor, Maddox.

"Quería comprender por lo que los padres de mi hijo pudieron haber pasado y quería ocnocerle mejor. Quería conocer mejor este país y espero haber hecho honor a aquellos que sobrevivieron", declaró.