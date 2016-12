Agencias

LOS ANGELES.- La actriz estadounidense Carrie Fisher, famosa por el papel de princesa Leia en la saga Star Wars ha sufrido un ataque cardíaco masivo este viernes en un avión, informa el portal de Actualidad RT.

De acuerdo con los informes, el paro cardiaco ocurrió 15 minutos antes del aterrizaje del avión que cubría un vuelo de Londres a Los Ángeles. Por suerte para Fisher, a bordo de la aeronave se encontraba un médico que ha logrado proporcionar los primeros auxilios a la actriz. Tras el aterrizaje Fisher ha sido llevada por paramédicos a un hospital local.

De acuerdo con los funcionarios de emergencia, la actriz se encuentra en estado crítico y según testigos estuvo unos 10 minutos sin respirar.

Según Anna Akana, acompañante de Brad Cage, Fisher dejó de respirar, fue atendida con velocidad por el equipo de la aerolínea, un doctor y una enfermera que iban a bordo. "Me siento rara estar poniendo tweets de esto porque acabo de terminar su libro y estaba emocianada como fan al ver a su perro, Gary, en vivo".

Feel weird even tweeting about it but I JUST finished her book and was fangirling out over seeing her dog Gary in person. Gah.