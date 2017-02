Agencias

NUEVA YORK, EU.- La actriz Debra Messing afirma que el director mexicano Alfonso Arau la acosó sexualmente durante la filmación de su primera gran película de Hollywood, A Walk in the Clouds ( Un paseo por las nubes , 1995).

De acuerdo con Ansa latina, la ganadora de un premio Emmy por la serie Will & Grace , reveló en la Conferencia Makers de California, que durante el segundo día de filmación, le dijeron que tenía que hacer una escena desnuda en la cama, a pesar que ese detalle no figuraba en el contrato.

Se trataba de una escena en la que, el protagonista Keanu Reeves la encontraba en la cama con otro hombre.

Messing, de 48 años, dijo que la respuesta que recibió fue: "Puedes decir que no y te despiden o puedes hacerlo y mantener tu trabajo".

Entonces, la actriz se dirigió al director Arau para reclamarle por la escena. "Tu trabajo es desnudarte y decir las líneas. Eso es. Deberías estar agradecida de tener esta parte!", respondió el cineasta.

Relato de la actriz

Messing continuó con el relato de lo que ocurrió aquel día.

"Cuando comenzó el rodaje de la escena, Arau pidió tender las sábanas" con la actriz desnuda en la cama.

"Las levantó, escaneó mi cuerpo desnudo, y luego dejó caer la sábana encima mío como un Kleenex (pañuelo de papel) usado; se alejó sin decir una palabra", continuó la neoyorquina.

"Durante todo el día, él me hizo estar sólo ligeramente cubierta con la sábana mientras caminaba alrededor de mí decidiendo sus ángulos de cámara", continuó. "No me decía nada, sólo gritaba: 'No, cubre tu pezón!' O 'Cúbrete el cu..!'", narró la actriz.