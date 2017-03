Agencia

MÉXICO.- La actriz británica Emma Watson respondió a los críticos que dijeron que ella traicionó sus ideales feministas posando topless para la revista Vanity Fair.

De acuerdo con información del portal Milenio, durante la promoción de la cinta La Bella y la Bestia, Watson, co-estrella de la saga de "Harry Potter" y pionera de la campaña de HeForShe para hacer que los hombres aboguen por el feminismo, habló sobre la sesión de fotos para la revista.

"Simplemente me revela cuántos conceptos erróneos hay sobre lo que es el feminismo", dijo en una entrevista con Reuters.

Muchos críticos dijeron que ella traicionó sus ideales feministas.

"El feminismo tiene que ver con la elección de las mujeres, el feminismo no es un palo con el que golpear a otras mujeres, es sobre la libertad, es sobre la liberación, sobre la igualdad, realmente no sé lo que mis senos tienen que ver con eso. Es confuso.

"Estoy confundida, la mayoría de la gente está confundida, no, siempre estoy sólo tranquilamente aturdida", dijo.

La sesión generó gran controversia en redes sociales ya que personas como la comunicadora británica Julia Hartley-Brewer cuestionó el discurso feminista de la actriz.

Defienden a Watson

"Emma Watson: 'Feminismo, feminismo...brecha salarial de género... por qué no me toman en serio... feminismo... oh, y ¡aquí están mis tetas!" escribió sarcásticamente la columnista en Twitter.

En cambio, hubo otras opiniones que defendieron a Watson.

"No me había dado cuenta que el feminismo tiene un estricto código de vestir" dijo el usuario James Holt. "Aparentemente no pueder ser feminista y amar tu cuerpo; las dos cosas son mutuamente exluyentes", mencionó la cantante Federica Cocco.