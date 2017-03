Agencia

LOS ÁNGELES.- Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas más sensatas y honestas y, en entrevista con Mónica Garza para el programa “Historias Engarzadas”, reveló detalles de su mediática vida amorosa.

Además de narrar los inicios de su carrera artística, Kate hizo un recorrido a través de sus grandes amores.

También te puede interesar: Antonio Banderas es hospitalizado por problemas cardíacos

Ari Telch, con quien inició una relación en 1994, fue el primer gran amor de Kate pese a la diferencia de edades que había entre ellos y sus religiones: “Fue una relación bien bonita”, declaró la actriz, sin embargo, su hermana, Verónica del Castillo, detalló: “Se peleaban, regresaban, (fue una relación) muy pasional, muy arrebatada, sí tenía a mis papás preocupados esta relación”. “Él era celosísimo, siempre andaban con broncas y en problemas”, añadió la mamá de la actriz.

Sobre su relación con Emilio Azcárraga, actual presidente de Televisa, Kate declaró que llevaron una relación muy “bonita” e “inocente”: “Mi papá cuando supo que me estaba pretendiendo dijo ‘¿Pues qué quiere? Porque en esta casa no te ha faltado absolutamente nada’”, explicó.

Sobre los motivos de su separación, Kate detalló que su relación no gustó a los directivos de la televisora porque ella “no se quedaba callada” y le contaba a su novio lo que “veía mal”.

Por tal motivo, la relación incomodó a los ejecutivos y Emillio le pidió que dejara la actuación, sin embargo, ella no lo aceptó: “Por una parte fue un alivio porque sí era mucha responsabilidad (…) Me dolió muchísimo porque terminé enamorada”.

Sobre su polémico matrimonio posterior con el exfutbolista Luis García, Kate confesó: "Por algo me case. Tuve momentos muy buenos con él. Me enamoré como loca, creía en el amor, en el matrimonio, en todo esto. Fue una época de novios muy bonita. Pero hubo cosas que yo no quise ver".

Sobre los episodios de violencia que vivió en dicha relación, Kate se sinceró: “Las palabras no se las lleva el viento, sí duelen y se quedan. Llegó un momento donde las palabras pasaron a los golpes. En una ocasión, él sacó lo peor de mí. Me puse súper agresiva y lo agarré a zapatazos. Me volví loca".

Fin a su matrimonio

Kate decidió poner fin a su matrimonio cuando no se reconoció en el espejo: “La imagen que vi fue tan horrible, me veía flaca, vieja, fea y sin respeto. Cuando me vi dije ‘esta no soy yo, no me reconozco en esta persona que estoy viendo en el espejo’ y dije ‘ni un día más’”.

En 2005 Kate inició un noviazgo con Demián Bichir: "Fue una relación medio tormentosa porque los dos somos intensos. Ni siquiera me acuerdo por qué terminamos (…) Me hubiera gustado ser una mujer más estable para poderle dar un poco más yo a él”.

Sobre su posterior matrimonio de tres años (de 2009 a 2012) con Aarón Díaz, Kate reveló que nunca quiso casarse: “La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme (...) El rompimiento fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos. Me echo la culpa yo, terminamos por mi culpa, yo quería otra cosa, tal vez yo sentí que tenía la responsabilidad sobre él, y quería tener a alguien a quién admirar. Quería a alguien con más responsabilidades. Él tenía 24, y yo 34”.