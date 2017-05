Actriz de 'Modern Family' responde a críticas por su delgadez

Agencia

Los Ángeles.- El aspecto físico de Sarah Hyland, actriz de "Modern Family”, ha preocupado a muchos seguidores, pues se preguntan si su delgadez se debe a que sufre anorexia.

Sin embargo, la artista decidió publicar un comunicado en su cuenta de Twitter para contextualizar los hechos y, sobre todo, relatar la difícil situación por la que atraviesa desde hace meses a consecuencia de un problema de salud, informa El Espectador.

"Este no ha sido mi mejor año. Quizá se los explique algún día, pero por ahora quiero que siga siendo un asunto privado. Lo que sí que voy a decir es que este año se han producido muchos cambios, algunos a nivel físico. Me han dicho que no puedo hacer ejercicio, lo que me entristece mucho. Siempre hago campaña a favor de la actividad física (y a favor de comer comida basura en la cama, porque lo importante es mantener el equilibrio, ¿verdad?). Me gusta estar al aire libre. Me gusta sentirme fuerte. Estar fuerte lo es todo para mí y me ha ayudado a llegar hasta aquí, tanto mental como físicamente", dice un extracto del largo texto que compartió con sus más de 10 millones de seguidores.

Aunque de momento la intérprete de "Modern Family" no ha querido especificar si su dolencia está relacionada de alguna manera con el trasplante de riñón al que se sometió en 2012, sí dio a entender que está evolucionando favorablemente al asegurar que está intentando recuperar poco a poco la masa muscular que ha perdido a lo largo de este año.

Asimismo, Sarah Hyland -que toma corticoides para tratarse de una afección de la que no ha dado más detalles- ha animado a sus fans más jóvenes a seguir su ejemplo y quererse tal y como son, haciendo oídos sordos a quienes les critiquen.

"No me importa que digan que parece que estoy embarazada, o gorda, porque sé que mi cara está algo hinchada por la medicación que me está salvando la vida. Aquellos que estén tomando Prednisona: sé por lo que están pasando y los animo a luchar como lo hago yo. Mi autoestima no viene determinada por sus comentarios. Siempre estaré demasiado gorda, o demasiado delgada, no tendré nunca las curvas necesarias para ser considerada una 'mujer de verdad' y siempre dirán que parezco una pu** por llevar un sostén 'push-up'. Quiérete a ti mismo por querer ser como eres. Mantente sano", añadió.