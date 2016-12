Milenio Digital

LOS ANGELES.- La actriz Sarah Michelle se equivocó en Twitter al lamentar la muerte de Boy George y no la del intérprete británico George Michael.

"¿Realmente me quieres lastimar? Creo que sí, 2016. #RIPBoyGeorge Fui una de tus grandes fans", escribió la actriz estadounidense en la red social, donde más tarde hizo la corrección y se dijo igualmente triste.

"Tan triste cuando recibes la información correcta. #RIPGeorgeMichael. Gracias a todos por corregirme, sigue siendo muy triste", escribió la protagonista de Buffy, la Cazavampiros .

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad