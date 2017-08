Actriz de 'Sex and the City' ¿la próxima gobernadora de Nueva York?

Agencia

Ciudad de México.- Según el medio The Hill, Cynthia Nixon está siendo considerada como un posible oponente para el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo en las primarias de 2018. Sí, es correcto, la abogada favorita de 'Sex and The City', Miranda Hobes, podría ser la nueva actriz que se meta a la política en Estados Unidos.

Es importante mencionar que Nixon ha sido una notable crítica de Cuomo en el pasado, apuntando a sus políticas educativas y comparándolo desfavorablemente con el secretario de Educación de Donald Trump, Betsy DeVos, informa Quién.

En abril en The View, dijo cual era el problema con el actual gobernador de Nueva York: "No está en contra de las escuelas públicas, pero no le gusta pagarlas".

Por otra parte, el equipo de Cuomo sostiene que está comprometido con valores progresivos y listo para servir un tercer mandato como gobernador.