Acusan al director de Titanic de plagio

CIUDAD DE MÉXICO.- Céline Dion interpretó “My Heart Will Go On” en los Billboard Music Awards para hacer un merecido homenaje a Titanic porque este año se cumplen 20 años desde su estreno, informa Vanidades.

Esto ha provocado que la cinta más taquillera de la historia vuelva a estar en la mira, tanto así que un hombre ha decidido demandar a el director, James Cameron.

El nombre del sujeto es Stephen Cummings y en su demanda asegura que el personaje de Jack Dawson está basado en él. Supuestamente, Cameron robó la idea luego de que escuchara las historias que Cummings había relatado a sus familiares y amigos a finales de los ochenta.

Por si esto fuera poco, Stephen Cummings también afirma que el cineasta ideó la historia de amor de Jack y Rose de Titanic a partir la experiencia de dos familiares suyos abordo del Titanic.

De acuerdo a los documentos presentados por Cummings ante la justicia, existe un matrimonio que pertenece a su árbol genealógico que viajó a bordo del Titanic. En dicha historia, la mujer sobrevivió y el hombre falleció tras el hundimiento del barco.

El portal TMZ asegura que el demandante exige al cineasta el pago de 300 millones de dólares y el 1% de las regalías de la película.

La demanda está en revisión pero se puede predecir que no se concluirá el proceso legal ya que no hay pruebas que respalden el supuesto robo.