Bots ilusionan con el regreso de Adela Noriega

Agencia

Ciudad de México.- Los aplaudidos mensajes con los que en los pasados días la actriz Adela Noriega parecía restablecer el contacto con sus fans a través de las redes sociales Twitter e Instagram, son falsos como también lo es la publicación de la actriz Elizabeth Álvarez, que confirma las cuentas "oficiales" de su extrañada colega.

También te puede interesar: Adela Noriega, sorprende con su aparición en las redes sociales

De acuerdo con el portal Univision, Adela Noriega, hoy de 47 años, lleva más de ocho años retirada del mundo de la televisión e incluso se asegura que reside en Estados Unidos. En los pasados días, desde una cuenta de Instagram que Álvarez, compañera del actor Jorge Salinas, ha negado que sea suya, se publicó la supuesta conversación que ambas habían tenido y en la que la protagonista de 'Guadalupe' y 'El privilegio de amar' entre otros éxitos telenoveleros no sólo le había adelantado "sus proyectos" sino que también le habría confirmado cuáles eran sus supuestas cuentas oficiales en las redes sociales.

Resucitaron a la falsa Adela Noriega en redes sociales, compartiendo incluso una supuesta foto de cómo lucía en estos momentos junto a un mensaje dirigido a sus fans.

"No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así", leía parte del mensaje publicado junto a la foto que muestra a Adela Noriega con unos cuantos kilos de más, pero con la auténtica expresión de dulzura que desde su adolescencia conectó con el público amante de las telenovelas y el cine mexicano.

"Mi vida está como siempre soñé y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño, estamos en contacto por mis redes sociales", se publicó como si lo hubiese escrito la intérprete de 'Maricruz ' en el éxito telenovelero 'Quinceañera', que protagonizó junto a Thalía.

Ante la respuesta de decenas de fans de la actriz, que le expresaban cariño y le pedían que regresara a las telenovelas, otros seguidores comenzaron a revelar el falso origen de la cuenta, trayendo a colación que esa misma dirección había sido desmentida por allegados a la actriz hace algún tiempo.

Adela Noriega no está en las redes sociales y mantiene el hermetismo sobre su vida privada, objeto de múltiples especulaciones a raíz de su supuesto romance con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, de quien se alega quedó embarazada y tuvo un hijo.

El periodista mexicano Rafael Loret de Mola publicó en su libro 'Escándalos' que Noriega dio a luz en México y que en el hospital protagonizó un incidente con la entonces esposa de Salinas de Gortari y primera dama del país, Cecilia Occelli.