Adriana Lavat responde tras críticas por caso de su ex Rafa Márquez

MÉXICO.- Ahora, en medio de la controversia que ha protagonizado el futbolista por presuntas operaciones ligadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero, Adriana Lavat responde ante las críticas que ha recibido tras publicar mensajes que, según interpretaron usuarios de las redes, hacían alusión a la situación que atravesaba su ex, informó el portal Quién.

"Mis hijos me conocen, saben quién soy. La gente que me quiere sabe de dónde vengo, por dónde he pasado. A ti que hablas de los demás, te pido que le eches un vistazo a tu vida, que te des un poco más de amor y tengas algo más que hacer que juzgar y criticar a los demás”, declaró Adriana haciendo frente a quienes la han llamado "interesada".

Asimismo continuó: “Si te has sentido alguna vez calumniado y no sabes cómo explicar a los demás que no es cierto todo lo que dicen de ti, yo te digo que seguramente eres importante y por eso, seguramente, la gente ocupa ese tiempo hablando y opinando de ti”.

Cabe mencionar que la actriz fue criticada por postear, 24 horas después de lo sucedido con su ex esposo, una imagen en la que pedía bendiciones.