México.- El festival de rock Mother Of All reveló las bandas que estarán dentro de esta gran fiesta, indicó vanguardia en su portal.

Luego de una larga espera, en rueda de prensa se dio a conocer el cartel oficial.

Aerosmith, Def Leppard, Alice Cooper, Vince Neil (Mötley Crüe), Tesla, Buckcherry, Tyler Bryant and the shakedown y The Warning forman parte de este festival.

Asimismo, se informó que el Mother Of All Rock Festival en su primera edición, cuenta hasta el momento con la confirmación de ocho agrupaciones de talla internacional, tendrá una duración aproximada de 12 horas y se espera la asistencia de 45 mil personas amantes del rock.

La venta de boletos para este evento dará inicio, en primera instancia, con una preventa para tarjetahabientes Santander, los días 4, 5 y 6 de junio. Posteriormente, se abrirá la venta general.

Con respecto a los precios, los organizadores explicaron que se manejarán por medio de “fases”, por lo que irán cambiando.

En la primera fase, dijeron, los costos serán de mil 450 pesos en zona General y 2 mil 950 pesos en zona VIP. Después darán a conocer los precios de las siguientes fases.