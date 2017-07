Agosto está de estreno en Netflix

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Si te gustó Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, prepárate porque Netflix lanzará el 18 de agosto la primera temporada de The Defenders, la serie que reunirá a los superhéroes de Marvel.

Milenio Hey también compartió que otro de los grandes lanzamientos de este mes es la película original Death Note, basada en el famoso manga japonés escrito por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata. El filme sigue a un estudiante de secundaria que encuentra un cuaderno sobrenatural; si el dueño escribe el nombre de alguien en él mientras visualiza su rostro, él o ella morirá.

Este mes, Netflix también lanzará nuevos episodios de la sexta temporada de The Walking Dead y películas como Argo, Misión Imposible: Rogue Nation y Memento, de Christopher Nolan.

Para los pequeños llegan Minions y Las aventuras de Peabody y Sherman.

Te dejamos aquí todos los estrenos:

Series

1 de agosto

Sobreviviendo a Escobar, alias JJ, temporada 1

4 de agosto

We Hot American Summer: Ten Years Later

11 de agosto

Atypical, temporada 1

14 de agosto

The Walking Dead, temporada 6

15 de agosto

Million Yen Women, temporada 1

18 de agosto

The Defenders, temporada 1

20 de agosto

The Blacklist, temporada 4

25 de agosto

Disjointed, parte 1

La niebla, temporada 1

Películas

1 de agosto

Nunca digas su nombre

El instituto

3 de agosto

El guardián invisible

11 de agosto

Desnudo

12 de agosto

Argo

18 de agosto

Qué le pasó a lunes

20 de agosto

Misión imposible: Rogue Nation

25 de agosto

Death Note

29 de agosto

La promesa

31 de agosto

Memento

Documentales y especiales

1 de agosto

Maz Jobrani: Immigrant

4 de agosto

Alan Saldaña: Mi vida de pobre

Ícaro

Kids

1 de agosto

Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages

4 de agosto

Voltron: el defensor legendario, temporada 3

8 de agosto

Patrulla de cachorros, temporada 2

11 de agosto

Vera y el reino aircoiris, temporada 1

Home: Las aventuras de Tip y Oh, temporada 3

13 de agosto

Minions

15 de agosto

Little Witch Academia, temporada 2

18 de agosto

Glitter Force Doki Doki, temporada 1

19 de agosto

Las aventuras de Peabody y Sherman

Te dejamos el avance que compartió Netflix América Latina: