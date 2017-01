Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se trata de difundir y defender la música mexicana viene a la memoria el nombre de Aída Cuevas, la cantante de género ranchero que cumple 40 años de trayectoria y que los celebrará con su regreso a los palenques el 25 de enero en León, Guanajuato, y ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, el 19 de febrero.

En entrevista con Notimex, la cantante señaló que durante cuatro décadas ha llevado con mucho orgullo y pasión la canción mexicana. “Ha sido difícil, sí. He nadado contracorriente porque hay poca difusión desde hace muchos años, pero me mantengo al pie del cañón, le he echado muchas ganas y haré lo que esté en mis manos para que la música mexicana se siga difundiendo”.

Para el festejo ha decidido retomar sus presentaciones en los palenques de la República Mexicana, uno de ellos, el de la Feria de León, “porque creo que ese bello público es uno de los más fieles a nuestras tradiciones y la prueba está en que esta feria es ya tradicional en el país y su gente apoya la música regional”.

Para no solo mantenerse en el gusto del público durante estos años, sino para conquistar nueva audiencia, y debido a que considera que la música vernácula también ha cambiado, la intérprete dijo haberse rodeado en los años recientes de gente joven, entre ellos, su hijo Rodrigo Cuevas.

Entre la mancuerna madre e hijo han realizado producciones con las que han estado nominados al Grammy Latino, e incluso, lo ganaron por el Mejor Álbum Tango en 2010 por la placa discográfica “De corazón a corazón mariachi tango”.

“Creo que es necesario hacer caso a la juventud para renovar arreglos y he cantado temas que nunca imaginé y ahora lo estoy haciendo. Definitivamente es necesario mostrar el trabajo a la gente joven”, indicó Cuevas, quien compartió que con su programa en línea “Martes de anécdotas con Aída Cuevas”, ha adquirido popularidad en Internet.

Refirió que para el Metropólitan hará una remembranza de los éxitos logrados en más de 37 discos en su carrera.

Prepara nuevo disco

“Hemos escogido los temas más emblemáticos de mi trayectoria para refrescarlos”, indicó Cuevas, quien, entre otros planes, en un futuro a corto plazo espera dar a conocer un su nuevo disco que será el 38, en el que espera aportar algo innovador, mientras tanto, compartió que incluirá temas de Juan Gabriel.

“Él me dejó algunos temas inéditos (Juan Gabriel) y esperemos pronto comenzar a grabarlos, además haremos alguna fusión que espero que les guste”, señaló.