Acusan a Alejandro Tommasi de golpear brutalmente a su esposo

MÉXICO.- El actor Alejandro Tomassi habría golpeado y tirado dos dientes a su esposo, Óscar Ruiz, luego de que éste le reclamara sobre una supuesta infidelidad, se informó en el programa "La Taquilla".

De acuerdo con información referida en este programa radiofónico, el esposo de Tomassi le reclamó por una supuesta infidelidad con cuatro jóvenes, hecho por el que ya hay una demanda por agresiones físicas.

René Franco, titular del espacio radiofónico, leyó información relacionada con esta noticia: "En julio de 2015 la pareja fue a parar a los juzgados por agresiones físicas" y el sábado ocurrió el incidente, al cual el Ministerio Público ya le está dando seguimiento.

Perder dos dientes

Refirió que el incidente tuvo lugar luego de que Óscar descubriera por medio de unas fotografías, que Tomassi lo engañó con cuatro chavos mientras él se encontraba visitando a su familia en Tabasco.

Después, Óscar le exigió una explicación a Alejandro, la cual terminó en una pelea en la que su esposo además de perder dos dientes, terminó con heridas en brazos y rodillas, causadas por las patadas propinadas del reconocido histrión.

La publicación se comunicó con Óscar Alberto Ruiz, quién únicamente contestó: "No estoy bien, esa es la realidad. Descubrí que mi marido usa drogas y es infiel, y cuando lo confronté, me agarró a patadas y me tiró los dientes. Tengo todo el cuerpo lleno de moretones".