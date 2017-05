¿Es alcoholismo el de Alejandro Fernández? (Video)

Agencia

MONTERREY.- El cantante Alejandro Fernández vuelve a ser el centro de atención; esta vez no por sus conflictos con Luis Miguel, sino por las especulaciones de alcoholismo que se han hecho, a raíz de la difusión de un video en el que se encuentra en presunto estado de ebriedad.

A su salida de la Expo Guadalupe en el ‘Domo Care’ en Monterrey, ‘El Potrillo’ ordenó a su chofer detener la camioneta para conversar con los representantes de los medios de comunicación, dice en su portal Noticias MVS.

"Un minuto (...) A pistear todo mundo se pone… no se pongan de fresas, cabrones… no me mam…”, dijo el cantante para sorpresa de los reporteros y camarógrafos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de actuar al lado de Luis Miguel, el intérprete simuló "meditar", puso sus palmas juntas y expresó erróneamente: "Mamasté", en vez de "Namasté", que es una expresión de agradecimiento.