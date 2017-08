'¡Así o más diabólica!': Alicia Machado ataca a Gloria Trevi

Agencia

MÉXICO.- Alicia Machado volvió a criticar a Gloria Trevi, esta vez al llamarla "diabólica" en Instagram.

Todo comenzó cuando la cuenta @MamásLatinas publicó un video de la cantante para celebrar el éxito de su gira Versus, junto a Alejandra Guzmán. En el video, la intérprete de "Pelo Suelto" aparece levantando los brazos y, al fondo, la pantalla gigante muestra un acercamiento a sus ojos, informó el portal Milenio.

"¿Así o más imponente?", fue el mensaje que publicó @MamásLatinas, a lo que Alicia Machado respondió: "Qué miedo. ¡Así o más diabólica".

Los fans de Gloria Trevi no tomaron a bien el comentario de la ex Miss Universo, a la que de inmediato llamó "Miss Diabólica".

Ésta no es la primera vez que Machado critica a la regiomontana. En enero de 2016, Gloria Trevi dio su apoyo a Kate del Castillo, que se encontraba en el centro de la polémica tras revelarse que tuvo un encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán en octubre de 2015.

"Si hubiera tenido oportunidad de entrevistarlo (a El Chapo), o entrevistar al Presidente de la República, o de entrevistar a personas que mueven tantas vidas para bien o para mal, yo lo haría para cuestionar, para tratar de entender", dijo La Trevi.

Así o más imponente #GloriaTrevi #Repost @gloriatrevi ・・・ 🙌 Una publicación compartida de MamásLatinas (@mamaslatinas) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 3:55 PDT

Entonces Machado escribió en Twitter: "Sí, ¡no, bueno! ¡Entre ser violadora de niñas y ex presidiaria o amiga de El Chapo hay una gran diferencia! ¡Qué solidaria!"

Sin embargo, ante las críticas de los fans de la cantante, la ex Miss Universo borró después el tuit y se disculpó: "Fue un error de mi parte, no sólo por respeto a otra compañera, sino porque no es un tema que a mí me involucra".

"Es mi deber y mi sentir reconocer frente a ustedes cuando uno está mal y reitero mis sinceras disculpas a Gloria Trevi y a su familia", agregó Machado.

Actualmente, Gloria Trevi continúa su gira con Alejandra Guzmán, en la que su hijo mayor, Ángel Gabriel, debutó como cantante. Alicia Machado participa en el programa de concursos de Telemundo Gran oportunidad.