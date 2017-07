A una ex Miss Universo también le han 'cerrado las puertas'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Alicia Machado le abrirá o le cerrará las puertas a los concursantes de 'La gran oportunidad' (Telemundo), como parte del jurado del nuevo show presentado por Raúl González a partir de este domingo.

La actriz recordó cómo a ella también le han dado y rechazado oportunidades a lo largo de su carrera.

¿Quién te dio la primera oportunidad?

Mi primera oportunidad fue cuando mis compañeros de clase, de Maracay, se les ocurrió inscribirme en el reinado de la feria de Maracay, que fue la primera vez que yo estaba en un concurso y haber estado en ese concurso de mi estado fue lo que me dio la oportunidad de participar en el Miss Venezuela, y de que la organización de Miss Venezuela se fijara en mí.

¿Te han negado una oportunidad?

Recuerdo una muy particular, con una persona. Un productor musical que me dijo cosas en su oficina que a mí me hirieron, me acuerdo que me dijo: ‘No me interesa producirte musicalmente porque los venezolanos no venden, y es una pérdida de tiempo’. Yo me quedé muy pensativa y dije ‘bueno, si Franco de Vita ni Ricardo Montaner ni El Puma, ni tantos artistas grandiosos que tiene mi país, ¿no venden?… pues bueno’. Y eso es algo que yo no lo tomé a bien.

¿Te sirvió de algo?

Sí, después hice mi música, me fue increíblemente bien. Estuve firmada con Universal Music, ya no seguí yo la carrera de cantante profesional por otros motivos, porque soy más actor que otra cosa, entonces creo que el tiempo solito va hablando.