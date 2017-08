Agencia

Estados Unidos.- El actor Yaphet Kotto, uno de los protagonistas de 'Alien: el octavo pasajero', aseguró que ha tenido contacto con extraterrestres y que fue visitado por ellos en varias ocasiones. "Por supuesto que no tuve ni tengo problemas mentales, indica La República en su sitio web.

Tengo un coeficiente intelectual de 196. Diré también que cientos de personas, incluyendo al anterior ministro de defensa canadiense, que llegaron a las mismas conclusiones sobre la vida extraterrestre tampoco tenían problemas", advirtió el estadounidense, quien en el filme de Ridley Scoot dio vida a Dennis Parker.

Kotto, reveló que los encuentros no comenzaron luego de la filmación de la película, sino mucho antes. "Llevo 50 años con esto de los ovnis y los aliens. Empezó cuando tenía 9 ó 10 años. Recuerdo que un día me dijeron que no podía salir de mi casa, así que me quedé mirando por la ventana a unos chicos jugar al basquet en las calles del Bronx. Cuando me di la vuelta, una figura estaba detrás de mí, era de al menos un metro cincuenta o metro ochenta con una cabeza alargada. Entonces se dio la vuelta y desapareció", detalló en una entrevista a revista Vice.

Además, recordó que durante el mítico rodaje de 'Alien...' 'las visitas' continuaron. "Mientras filmábamos en Filipinas, vi un círculo de humo. Esa señal, siempre, me hace perder la conciencia del tiempo. ¿Dónde estuve durante las horas en las que veía esa cosa? ¿Me habían abducido? Tengo enormes lagunas de esos momentos.Dos o tres noches más tarde lo volví a ver. Esa cosa habría borrado el cielo entero, la luna todo. Era enorme", indicó