CIUDAD DE MÉXICO.- Mon Laferte y Juanes dieron a conocer su nuevo sencillo y el video Amárrame , tema de la autoría de la cantante chilena.

“Queridos amigos, esta canción la compuse hace dos años justo en el mismo momento en que escribí Amor completo , diría que son canciones hermanitas. Cuando comenzamos a trabajar en el arreglo de #Amárrame decidí mirar hacia el sur y adornar esta canción con elementos más latinos, sin prejuicios ni miedo me lancé con la cumbia y me entregué a nuestros ritmos, entre Colombia, Perú, Chile, Bolivia”, dijo la intérprete a través de su cuenta de Facebook.

La canción es el primer sencillo de lo que será su próximo disco, el cual aún no tiene título ni fecha de lanzamiento.

“Escogimos Amárrame porque es una cumbia sudamericana muy movida y qué mejor compañía que la de una persona tan importante como Juanes”, comentó la cantante.

De acuerdo con Notimex, para la grabacación, Laferte aseguró que Juanes no fue difícil de convencer. “Yo no lo conocía y a mí se me ocurrió la idea de grabar un tema con él y le mandé la canción y yo pensé que iba a decir, ‘¿y ésta quién es?’, pero le agradó la canción y dijo ya está, me fui a Miami a su casa en su estudio e hicimos click inmediatamente”.

Sobre su nuevo material, la cantautora dijo que además de la participación de Juanes, viene otro dueto con una figura de la música.

"Vienen sorpresas, aún no les puedo decir de quién se trata, pero ya pronto lo descubriremos".

Junto a este sencillo, la chilena dará a conocer otra canción, un vals peruano que se llama "Yo te qui..".

Por otra parte, Mon señaló que ya está lista para regresar a su tierra natal, ya que estará por vez primera en el Festival de Viña del Mar.

"Volvemos a casa, pues yo nací en Viña del Mar, y parte de mi infancia me la pasé en aquel encuentro, ahí ví a Juan Gabriel, Luis Miguel, todos los mexicanos que llegaban y pues es muy lindo que ahora esté yo ahí".

Recordó que de joven se iba "de pinta" al parque de La Quinta Vergara, donde se lleva a cabo el evento musical y se subía al escenario a cantar.

"Como el escenario ahí está fijo, pues uno se puede subir a jugar o pasear, yo lo que hacía era ponerme al centro y cantar imaginándome que el lugar estaba lleno y ahora ese sueño se volverá realidad".

Confesó que no le agrada mucho que se le llame "El monstruo de la Quinta Vergara", y que el público que acude a los conciertos, con sus aplausos o gritos, decida si el cantante en cuestión es ganador o de plano lo bajan del escenario.

"Yo estuve muchas veces de espectadora y la verdad no somos malos, no somos monstruos, y en este caso será un monstruo bonito porque va a estar mi familia, mis amigos, gente cercana de Viña y no me da miedo enfrentarme a todos ellos".

Por lo pronto, Mon Laferte se dedicará a la promoción de Amárrame , y espera que en dos meses a más tardar, dé a conocer el álbum completo.

"Es un disco con sabor sudamericano, con cumbia colombiana, un vals peruano, temas del sur chileno, sin faltar los boleros y unas baladas románticas que no pueden faltar en mis discos".