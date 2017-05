Agencia

Ciudad de México.- Ana Brenda Contreras hará de lado su faceta como actriz de telenovela y teatro para realizar un proyecto como directora en Estados Unidos.

La actriz mexicana platicó muy emocionada de este trabajo que emprenderá en los próximos días durante un evento al que acudió con su papá en la Ciudad de México, informa V anguardia.mx.

“Como directora, sí estoy muy contenta porque es algo, se había retrasado un poco y no sabía sí ya podía hablar al respecto, pero es muy interesante para mi porque nunca he dirigido y este proyecto se trata de eso, de actores que no han tenido la experiencia de dirigir, poder hacer estos cortos que son de Google y YouTube para incentivar a las niñas para que estudien ciencias en Estados Unidos”, explicó.

De igual forma, Contreras explicó que una vez que tenga realizado el guión de este cortometraje, será grabado con la actuación de algunos youtubers famosos y no por actores. Hasta el momento no tiene una fecha tentativa de estreno de este proyecto.