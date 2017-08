¿Anna Faris terminó con Chris Pratt porque ya no era feliz?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo con People, Anna Faris hizo referencia a su divorcio durante la edición semanal de su podcast Unqualified, cuando daba consejos a una seguidora sobre relaciones amorosas. Casi involuntariamente y más bien de forma inocente, la actriz dijo las posibles razones por las que ella y Chris Pratt tuvieron que separarse.

“La vida es demasiado corta para estar en relaciones donde no te sientes completamente bien; donde alguien no te apoya o donde alguien no te valora por completo”, comentó Anna. “No tengas miedo de sentir tu independencia si las cosas no están bien”, agregó, según informa el portal Quién.com.

La actriz hubiese querido aislar la temática de su podcast de su situación emocional, la realidad coincidió irremediablemente y, a decir verdad, sus consejos sonaron en tono de insatisfacción y por lo tanto, relacionados con su matrimonio.

“Yo cometí ese error, creo, he estado viendo mi relación desde otra perspectiva y ese sería el último consejo que podría darte, que debes saber lo que vales y tu independencia”, añadió finalmente Anna Faris.

La ruptura entre los actores, causó conmoción ya que Chris Pratt siempre demostró estar muy enamorado de la intérprete, aunque todo indica que el curso de esta historia apunta a que no eran tan felices como se creía.

“Me haces reír como nadie, eres la persona más generosa que conozco y te quiero dar las gracias por tu confianza y sacrificio, y por dedicarte a todo lo que haces con el corazón. Para devolverte todo ello, haré exactamente lo mismo y te daré mi corazón, mi dedicación y mi confianza.

Soy un hombre de fe y creo que Dios nos ha proporcionado todas estas señales y regalos para animarnos a seguir adelante”, dijo Chris Pratt frente a su entonces esposa durante su ceremonia de estrella de la fama en Hollywood, discurso con el que el actor dejó escapar algunas lágrimas de emoción.