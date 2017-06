Andrew Garfield se 'convierte' en mujer

Agencia

LONDRES, Inglaterra.- Sabemos que el talento de Andrew Garfield es prácticamente insuperable y que el camaleónico actor puede interpretar casi cualquier papel, incluso el de una drag queen.

Según E!, Andrew asistió al show de "Werq the World Tour" en Londres, donde actualmente presenta su obra "Angels in America", y terminó sobre el escenario usando una peluca de mujer, informa Televisa Espectáculos.

El actor sorprendió al elenco del tour subiendo al escenario para formar parte del segmento "Wig in a Box", donde improvisó una interpretación del éxito de Whitney Houston "I'm Every Woman".

Emocionado, Andrew Garfield comprobó que tiene los mejores pasos de baile e incluso la habilidad de caer perfectamente después de hacer una pirueta hacia atrás.

La anfitriona Michelle Visage elogió al actor por su papel de drag queen en una fotografía en la que posa al lado de Garfield y la actriz Laverne Cox de Orange is the New Black.

Cabe destacar que no es la primera vez que Andrew Garfield viste de mujer, anteriormente el estadounidense protagonizó "We Exist", video de Arcade Fire donde muestra su lado femenino.