Fernanda Castillo celebra aniversario de novios con Erik Hayser

Agencia

MÉXICO.- Erik Hayser aseguró que desde que conoció a Fernanda Castillo sabía que era la mujer a la que le entregaría su corazón toda la vida, y a lo largo de tres años de romance, el actor afirmó estar cada día más enamorado, informó el portal People en Español.

“Increíble, muy emocionante. Creo que ambos nos complementamos muy bien, nos entendemos muy bien, y lo he dicho muchas veces, desde que yo la conocí sé que es mi compañera de vida y que esta relación simplemente va a seguir creciendo y creciendo”, dijo a MezcalTV.

También te puede interesar: ¡Lo nuevo de Yuya! Lanza su línea de shampoo Detox

La pareja festejó su tercer aniversario en Acapulco, poniendo en pausa cualquier compromiso de trabajo.

“Cumplimos tres años el sábado, tuvimos la oportunidad de compartir el fin de semana juntos. Teníamos mucho que celebrar, mucho por lo que dar gracias y sobre todo, muy contentos de anhelar muchos años más”, apuntó. “Estuvimos en Acapulco, en uno de los lugares en los que primero compartimos, en uno de los primeros lugares que tuvimos oportunidad de vacacionar juntos y fue muy especial”.

Si tuviera que repetir todo el camino solo para encontrarte @erikhayser , lo haría mil veces! No imagino mi vida sin ti y todo lo que hemos construido ! Gracias por enseñarme y amarme tanto , por hacerme reír y creer en mí y en mis sueños #VidademiVida ! Una publicación compartida de @fernandacga el 1 de Jul de 2017 a la(s) 6:23 PDT

'La hermandad'

Erik asistió a la premier del primer capítulo de la segunda temporada de la serie 'La hermandad', donde se sumó a actores como Paz Vega, Paola Núñez y Manolo Cardona.

“Feliz de reencontrarme con tantos amigos, con tantos actores a los que respeto y admiro. Muy emocionado después de haber visto el primer capítulo, me estremeció, me tenía con el estómago encogido. Se me había olvidado un poco este tono que tiene La hermandad, que es un tanto oscura y muy emocionante. Creo que el espectador va a descubrir mucho en esta segunda temporada y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos”.