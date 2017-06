Aracely Arámbula amenaza de muerte a Manola Diez

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, Aracely Arámbula reveló que le gustaría que Luis Miguel tuviera más contacto con sus hijos, ya que desde hace mucho no tiene una relación con los menores. Sin embargo, ahora "La Chule" está en el ojo del huracán porque Manola Díez aseguró en redes sociales que la rubia la amenazó de muerte luego de que publicó una serie de fotografías en las que presuntamente se veía a uno de los pequeños de la actriz, informa Televisa Espectáculos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la ex amiga de la cantante reveló que Arámbula se molestó mucho porque compartió imágenes en las que se veía a uno de sus hijos, pero que ella posteó las instantáneas para celebrar el triunfo que tuvo el equipo de básquetbol de su hijo Max sobre el del descendiente de la ex de Luis Miguel.

"A la prensa y a todos que se enteren que la Sra. Aracely Arámbula me amenazó de muerte a mí y a Max y la hago responsable si me pasa algo! (...) El sábado pasado su hijo fue a jugar un partido de básquetbol y el equipo de mi hijo ganó y todos tomamos fotos, la subí a face y se molestó", precisó Manola Díez, quien aseguró que contará todo lo que sabe de Aracely Arámbula como revancha de las amenazas que le hizo.

Con respecto a la amistad que las unía, Díez detalló que se acabó cualquier tipo de relación entre ellas."22 años de amistad se te olvidaron, pagarás con la de los hombres y la ley de Dios. Te hago responsable de lo que nos pase. Tengo muchas cosas que decir de ella, la cobarde me mandó mensajes ya estoy tomando cartas en el asunto. Sra. Aracely ahora entiendes porque el padre de tus hijos no los ve", precisó la ex amiga de Aracely Arámbula.

Hasta el momento, Aracely Arámbula no se ha referido a las agresiones y amenazas que le hizo Manola Díez, quien aseguró que teme por su vida.