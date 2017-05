Agencia

Los Ángeles.- Ariana Grande se encuentra rota de dolor tras el atentado en su concierto del lunes en Manchester que ha acabado con la vida de 22 personas y más de 50 heridos, a parte de generar un auténtico momento de caos y miedo.

La artista no encuentra consuelo y aunque ha querido trasladar su amor a todas las víctimas en su primera reacción ha tomado un decisión drástica en su carrera, informa Excélsior.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.