Estados Unidos.- Ariana Grande y Mac Miller son una de las parejas más adorables de Hollywood, y aunque suelen ser bastante privados sobre su vida en pareja, de vez en cuando nos demuestran que son perfectos el uno para el otro, indicó E! en español en su portal.

Así lo hizo el rapero, este lunes 26 de junio, al felicitar a la cantante por su cumpleaños número 24. Miller tomó su cuenta de Instagram para compartir un graciosa fotografía de los dos en París, donde se puede apreciar la Torre Eiffel de fondo, y junto a la imagen Miller escribió, "Feliz cumpleaños a esta alma pura y adorable que me ha recordado lo que se siente ser feliz. Gracias por amarme tan bien", dijo. "Te amo y no puedo esperar por todas las aventuras".

Happy Birthday to this adorable pure soul who has reminded me what being happy feels like. Thank you for loving me so good. I think it's supposed to be "so well" but I don't care. I love you and can't wait for all of the adventures. Una publicación compartida de Mac Miller (@larryfisherman) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 11:44 PDT

Milller ha sido un gran apoyo para Grande, no solo a nivel profesional con sus diversas colaboraciones, sino también a nivel personal. Recordemos que el intérprete de Dang! estuvo junto a Ariana después del terrible atentado de Mánchester, y fue él quien la recibió a ella y a su madre cuando ambas regresaron a su ciudad natal, Boca Ratón, para pasar el trago amargo en familia.

El mes pasado se rumoró que ambos podrían estar comprometidos después de que la también actriz fuese vista con un gran y sospechoso anillo en ese dedo. Y aunque aún esa teoría no ha sido confirmada, sí queda claro que su relación es muy fuerte.

"Lo principal es que mi vida seguirá siendo mi vida. No creo que me vaya a involucrar en eso. Está ahí, está bien. Pero somos bajo perfil. Si vamos a salir a cenar, vamos a cenar. Y deja que el mundo hable y diga lo que sea", le dijo Mac a Vogue cuando le preguntaron sobre su romance con Ariana.

Por su parte, conversando con Cosmopolitan, Grande se abrió un poco más sobre su relación y sus inicios, diciendo, "No estábamos listos para estar juntos, para nada. Es solo cuestión de tiempo. Ambos necesitábamos experimentar cosas, pero el amor ha estado ahí todo el tiempo. Habían veces, durante años, en las que él me llamaba y escuchaba que yo estaba estresada o abrumada o que no estaba bien, y él llamaba a mi mamá".

Y continuó, "También habían veces en las que él estaba realmente deshecho y triste, esto fue hace muchos años atrás, y yo lo cuidaba, porque nos amamos primero como mejores amigos".