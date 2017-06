Ariana Grande apoya a víctimas de Manchester con una canción

Agencia

MANCHESTER.- La versión en vivo de Somewhere over the rainbow es el nuevo sencillo que Ariana Grande lanzó, en diversas plataformas de streaming, para beneficio de las víctimas del atentado ocurrido en Manchester.

El ataque que dejó 22 muertos y más de 50 heridos, se registró en el Manchester Arena, después de la presentación que Ariana Grande dio como parte de su Dangerous Woman Tour, informa Excélsior.

Al término del One love Manchester, concierto que Grande ofreció al lado de cantantes como Miley Cyrus y Justin Bieber el pasado 4 de junio, la intérprete entonó en medio de lágrimas Somewhere over the rainbow.

Aunado a los esfuerzos de Grande, la revista Variety reportó que un vocero de Spotify dijo que la plataforma hará "una donación adicional, considerable en nombre de nuestros usuarios al We Love Manchester Emergency Fund en ayuda de la Cruz Roja Británica".

Anterior a Somewhere over the rainbow, la cantante de 23 años, también difundió One last time como sencillo para recaudar dinero a favor de las familias y los afectados del ataque durante su presentación el 22 de mayo.