Estados Unidos.- El actor Ashton Kutcher, escribió una serie de mensajes en su Twitter en los que pide que dejen en paz a Wyatt Isabelle (de 2 años) y Dimitri (de siete meses). “Ellos no han escogido una vida ante el ojo público”, se lee en uno de sus tuits, indicó La República en su portal.

“Sí, nosotros las llevamos a lugares públicos (nos gusta compartir la vida con nuestros hijos) pero eso no significa que nos parezca bien que se publiquen sus fotos”. En su tercer y último mensaje, una sola palabra: “Por favor”. El protagonista de Two and a Half Men, decidió escribir estos mensajes después de que el lunes varios medios publicaran las primeras fotos de la familia Kutcher-Kunis íntegra, sin borrar el rostro los pequeños para que no puedan ser identificados.}

En las imágenes, la pareja de actores aparece con su hija mayor y por primera vez se ve a su segundo hijo, Dimitri. Tanto Kutcher como Mila Kunis, así como los dos hijos del matrimonio, están en Budapest, donde fueron retratados en las gradas de la competencia de sincronizada del Campeonato Mundial de Natación.

Esta no es la primera vez que Ashton hace este pedido. En 2015 escribió un tuit defendiendo la identidad de su hija mayor Wyatt Isabelle. “¿Por qué es tan difícil para las publicaciones respetar que quiera mantener privada la identidad de mi hija por razones de seguridad?", escribió aquella vez.