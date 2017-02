Joel González/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- La oportunidad de repensar su producción artística y adentrarse más a fondo para desarrollarla y poder compartirla con alumnos y público, fue la nueva visión que la artista visual Vanessa Rivero adquirió al finalizar el primer intercambio del programa “Residencias Cruzadas” coordinado entre la ESAY y el Kulturabteilung des Landes Salzburg de Austria.

La titular del taller de grabado de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), definió como una experiencia enriquecedora y productiva que duró tres meses, a través de los cuales pudo concentrarse en su proyecto personal denominado “La Naturaleza y como nos relacionamos con ella”.

Explicó que su obra personal la abordó desde cuatro ejes: La parte metafórica de la naturaleza que denomina La Isla; la parte Primaria, instintiva y racional de la propia naturaleza; así como la parte cultural, que define como La Pérdida; y la ideal, que nombró como La Utopía.

Relató que durante los 89 días de estancia en Salzburgo, fue instalada en un taller donde pudo crear 70 piezas de dibujo de distinto formato y en distintas técnicas a través de las cuales retrata la manera en que los austriacos se relacionan con los animales y el paisaje.

La creadora plástica narró que al pie de los Alpes, donde se sitúa la ciudad que vio nacer a Mozart, se inspiró para llevar a cabo esos dibujos, los cuales son su manera de explorar y acercase a una cultura diferente.

Apuntó también que esta ubicación en un contexto diferente al habitual, le permitió también adentrarse su propia cultura.

La artista está convencida que la experiencia le servirá para enriquecerse como ente creador y como profesora, porque considera que salir del entorno local, permite abrir los ojos y la mente a nuevas propuestas, mismas que trasmitirá a través de sus clases a sus alumnos.

Currícula

Vanesa Rivero es licenciada en Educación Artística por el ESAY; estudió escultura en la Fundación Gruber Jez A.C.; y Dibujo y Grabado en The Art Students League of New York.

Ha sido beneficiaria del Fonca, PAC, Ayuntamiento de Mérida y Foecay; algunos de sus proyectos e intervenciones, han sido exhibidos en instituciones como el Museo de Arte Carrillo Gil, Casa del Lago, Taipei Fine Arts Museum, MADC, Museo de las Américas, y Centro León, entre otros.

Desde 2004 es docente del ESAY, donde es titular del Taller de Grabado y Medios Múltiples, y Directora del espacio de Arte Contemporáneo FrontGround AC/ Galería Amnolo Rivero.