CIUDAD DE MÉXICO.- A sus 50 años, Salma Hayek mantiene intacta su belleza, así como la curvilínea figura y a su legión de fieles fans que supera los 3 millones de seguidores en Instagram para los que hoy compartió una fotografía en topless.

La imagen de su semidesnudo en la red social que publicó este domingo ya sumaba por la tarde de ayer más de 120 mil 'Me Gusta'B, publica Excélsior en su portal web.

"When the party is over... cuando se acaba la fiesta...", escribió la mexicana.

En la instantánea aparece Salma frente al espejo que muestra su espalda descubierta hasta el derrière.