CIUDAD DE MÉXICO.- El show que ofrecería la banda estadounidense, Kansas, el 29 de enero en el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México, fue cancelado.

Sin dar a conocer los motivos, la empresa Zepeda Bros. informó que “el reembolso de los boletos se llevará mediante el Sistema Ticketmaster a partir del martes 17 de enero de 2017”.

Kansas es una banda de rock progresivo y hard rock que alcanzó popularidad en la década de los 70 y que adquirió reconocimiento a nivel mundial gracias a éxitos como Carry On Wayward Son, On The Other Side , aunque sin duda, tal vez el más conocido es Dust In The Wind .