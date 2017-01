Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda MS estrenó en la Feria de León su sencillo Es tuyo mi amor , y anunció a su público que el 2017 será un año de sorpresas.

De acuerdo con Notimex, el palenque de la Feria de León se convirtió en una gran fiesta, durante la presentación de la agrupación que realizó un repaso de sus éxitos.

En medio del buen ánimo, se desarrolló el concierto, que sirvió para presentar el nuevo tema de la MS Es tuyo mi amo r, que estará incluido en su nueva producción discográfica La mejor versión de mí , que en breve estará lista.

Con temas como Me vas extrañar, Oswaldo Silva y Alan Ramírez, vocalistas de la agrupación, dieron la bienvenida a su eufórica audiencia, que decidió convertirse en su coro y sus cómplices.

"Gracias por un año más en el que vienen cosas nuevas", aseguraron los integantes de la agrupación, quienes salieron al ruedo para dejar el alma en cada una de sus interpretaciones, que fueron el marco para levantar a su público de las butacas.

Los pasillos del palenque se convirtieron en pistas de baile, donde no importó qué tan experto se es, ya que el único requisito eran las ganas.

Aunque también hubo momentos para que las parejas celebrarán su amor cobijados por románticas piezas.

Presentaron todos sus éxitos

Es tuyo mi amor , Mi razón de ser, A mí me está doliendo , Tengo que colgar y Me gustas mucho fueron parte del repertorio en esta fría velada, donde la banda hizo un alto para corroborar que aún había mucha música.

"No queremos que nadie se vaya sin escuchar el tema que le gusta", dijo el vocalista de la agrupación, quien también le dio la oportunidad a aquellos que han fracasado en el amor de que se desahogarán a través de temas como Te llegará mi olvido y No me pidas perdón .

Pero la fiesta tomo mayor fuerza con temas entrañables como Piénsalo , Sinaloense , El mechón que desbordaron las ganas de bailar y cantar, y con lo que la MS rompio el hielo con su público.

A lo mejor , Hermosa experiencia , El bienamado, Ni las moscas se te paran y Háblame de ti , también fueron parte del repertorio, que enmarcó la romántica petición de boda de Andrea y Jorge, y Consuelo y Rafael.

Por más de dos horas la banda MS complació a su audiencia.