Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes de la banda Red Hot Chili Peppers anunciaron este lunes que visitarán la Ciudad de México, para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes, el 10 de octubre próximo, informa Notimex.

La agrupación, surgida en la década de los 80, presentará a sus seguidores mexicanos The getaway , su disco número 11 que se lanzó en 2016 bajo la producción de Danger Mouse y mezclado por Niegel Godrich.

El material marca el regreso de la agrupación al estudio y ahora la lleva nuevamente a pisar escenarios de todo mundo a través de una gira que abarca Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia, Finlandia, Irlanda, Brasil, y desde luego, México.

De acuerdo con un comunicado, los interesados en asistir al evento podrán adquirir sus accesos a partir del 27 de febrero en la preventa o el 1 de marzo en la venta general.

La banda estadounidese se presentó por última ocasión en México, el pasado 2007.

! Red Hot Chili Peppers are performing in Mexico City on October 10th. Màs: https://t.co/UipMIXNgaU

#TheGetaway pic.twitter.com/ErW9DhLM3r