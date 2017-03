Agencias

GUADALAJARA, Jalisco.- La Bella, la Bestia y sus mariachis: mientras se acerca el estreno de una nueva versión de la película clásica de Disney "La Bella y la Bestia", un mariachi californiano decidió presentar su propia versión del tema musical de aquella cinta, "Tale as old as time", señala el portal web de El Informador.

Y parece que gusta, pues lleva más de medio millón de reproducciones.

Se trata de una versión instrumental de la canción que bailan los dos personajes de la película, pero con los elementos del ensamble tradicional mexicano. De hecho se puede ver a una pareja en romántico baile en el videoclip difundido por el canal de Facebook We are mitú, dedicado a temas de humor de poblaciones hispanas en Estados Unidos.

El invitado al videoclip es el Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar, de Bakersfield, California, y que según su sitio web trabaja desde 1994 en aquel país, pero que además ha compartido escenarios con mariachis mexicanos y con intérpretes como Alejandro Fernández, Espinoza Paz o Juan Gabriel.