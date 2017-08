Agencia

Estados Unidos.- La modelo Bella Hadid vivió un mal momento, cuando se cayó bajando unas escaleres de un club nocturno en Nueva York.

En las imágenes se la puede ver a Hadid descender los escalones intentando mantener el glamour con unas botas negras con taco aguja. Pero cuando cree que el momento ya pasó, se desliza y cae al piso de rodillas, informa el portal Infobae.

Se incorpora con ayuda de un empleado del restaurante y continúa su camino haciendo oídos sordos a las risas de los presentes.

