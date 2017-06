¡Stalker! Bella Hadid le da like a una foto de The Weeknd

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Aunque la mayoría de las mujeres juramos que las modelos no pasan por momentos de drama al cortar con sus novios, Bella Hadid es el claro ejemplo de que son tan normales y parecidas a cualquiera de nosotras y, hasta de vez en cuando, se les escapa un like a la foto equivocada en Instagram.

También te puede interesar: Detienen a modelo acusada de secuestro en Colombia

La modelo fue captada en plena movida pues, aunque ya no sigue a The Weeknd en Instagram después de su mediático breakup, sí sigue a The Shade Room, quien publicó la nueva portada de Forbes, en la cual aparece Abel Tesfaye y fue likeada un par de minutos por Hadid.

#TheWeeknd graces the cover of #Forbes magazine 👏🏾 Una publicación compartida de The Shade Room (@theshaderoom) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 10:51 PDT

En seguida, varios seguidores se percataron de dicho like y, como era de esperarse, expresaron su sentir.

¿La reacción de Bella? Decidió eliminar su like y seguir adelante.