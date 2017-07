Ben Hawkey de 'Game of Thrones': ¡si es panadero en la vida real!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El actor Ben Hawkey ha sabido aprovechar muy bien el éxito de la serie “Game of Thrones” y su papel secundario como el panadero ‘Hot Pie’ para abrir su propia panadería en la que hornea ¡galletas en forma de lobo!

La panadería lleva el nombre de “You know nothing John Dough”, un juego de palabras que hace referencia al personaje ‘Jon Snow’ interpretado por el actor Kit Harrington, informó el portal Televisa Espectáculos.

'Hot Pie' apareció sólo en siete episodios de la serie “Game of Thrones”, incluyendo el último capítulo de la séptima temporada, pero el negocio de Ben Hawkey parece que será mucho más próspero en la vida real, pues los fanáticos de la serie en Inglaterra ya pueden disfrutar sus icónicas galletas en forma de lobo, incluso, con servicio a domicilio, gracias a una alianza comercial con una cadena de reparto.

“Ni siquiera tienes que dar un peligroso paseo por el Camino del Rey para visitarlo (el lugar)”, bromea el actor.