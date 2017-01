Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica en los Globos de Oro no quedó en el politizado discurso anti-Donald Trump de la actriz estadunidense Meryl Streep, al recibir su estatuilla honorífica Cecil B. DeMille, sino en la amorosa reacción de Ryan Reynolds y Andrew Garfield al revelarse que su colega Ryan Gosling era merecedor al premio de Mejor Actor en Musical o Comedia por La La Land.

Los amigos, famosos por ambos ser parte del universo de superhéroes de Marvel, el primero como Deadpool y el segundo por haber sido Spider-Man, tras escuchar la decisión del jurado y saber que no era favorecido Reynolds, Garfield lo tomó del cuello y le dio un beso de consolación en plena boca mientras Goslyng subia la escalinata a recibir su estatuilla, reproduce Excélsior.

El derroche de "amistad" también fue celebrado con una carcajada por la esposa de Reynolds, la actriz Blake Lively, quien no pudo contener la risa ante la espontánea muestra de afecto y solidaridad de Garfield en la mesa, en la gala de anoche en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, sede de la ceremonia desde 1961.

Tanto Reynolds como Garfield también optaban al Globo de Oro por sus interpretaciones en las películas Deadpool y Hacksaw Ridge, pero ninguno de los dos consiguieron llevarse una estatuilla del Globo de Oro.

El cariñoso y efusivo momento fue lo más comentado de la noche en Twitter, donde predominaron los memes que celebraban el arranque de pasión de los protagonistas de Deadpool y Spider-Man .

Por su parte, Gosling, quien no se había percatado de lo ocurrido, en su discurso se dirigió a su compañero de profesión y rival en la categoría.

"No es la primera vez que me han confundido con Ryan Reynolds. Esto se está yendo de las manos. Ryan, obviamente, hay algún tipo de error, pero estoy aquí, si no te molesta", expresó.