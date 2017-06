Agencia

Ciudad de México.- Betty Monroe fue víctima de la delincuencia en México. La actriz mexicana, que protagonizó el año pasado la telenovela "Sueño de amor", junto a Cristián de la Fuente y Marjorie de Sousa, fue asaltada este martes por dos hombres mientras se encontraba con una amiga en Mixcoac, un barrio ubicado en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Con lágrimas en los ojos y aún impresionada por lo sucedido, Monroe compartió la triste noticia a través de las redes sociales, informa People en Español.

"Me acaban de asaltar. Me asaltaron en Mixcoac, me pusieron la pistola en la cabeza y me quitaron mi cadena y mi bolsa"

“Me acaban de asaltar. Me asaltaron en Mixcoac, me pusieron la pistola en la cabeza y me quitaron mi cadena y mi bolsa”, contó la actriz visiblemente afectada.

“Estamos muy tristes […] y esperando a que la policía encuentre a los rateros”, agregó para acto seguido lanzar una recomendación a sus seguidores: “Tengan mucho cuidado en Mixcoac”.

Monroe se une a la larga lista de celebridades que desafortunadamente han sido asaltadas en México. Entre ellas se encuentran Daniela Castro, quien fue agredida el año pasado en su propio domicilio, y Arturo Peniche, quien sufrió meses atrás un asalto en su casa.

@rossana_san_juan un día más de ensayos !!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Una publicación compartida de Betty Monroe (@bmbettymonroe) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 9:03 PDT

Madre de tres hijos, Betty debutó el año pasado en Televisa como protagonista del melodrama "Sueño de amor" tras una larga trayectoria en TV Azteca.

Actualmente Monroe se encuentra participando en una obra de teatro, "Una noche de locura", junto a Sabine Moussier, Agustín Arana y Ricardo Franco.