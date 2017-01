Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- Björk encabeza la edición número cinco del festival Ceremonia que se realizará el próximo 1 de abril en el Foro Pegaso, en Toluca, Estado de México.

De esta forma, la cantante islandesa ofrecerá su segundo show en nuestro país, luego de que hace unos días se anunciara su primer concierto en la Ciudad de México, que se realizará el 29 de marzo en el Auditorio Nacional,

El resto del cartel lo conforman M.I.A, Underworld, Nicolas Jaar, James Blake, Beach House,D.R.A.M, Majid Jordan, Vince Sataples, Snakeships, What so not, Gallant, Black Madonna, Floating Points, Mija, Virgil Abloh, River Tiber, Banda Baston, Simpson Ahuevo, Rey Pila, Buscabulla, Madame Gandhi, Sotomayor, AJ Davila, Hapax Legomenon, BrunOG, Kali Munsta y Tayrell.

Cabe mencionar que los boletos ya están a la venta, a través del sistema Ticketmaster; la entrada general está en mil 164 pesos y el plus en dos mil 332 pesos.

El pop de Björk

Björk se ha caracterizado por estar a la vanguardia de la cultura pop durante más de 20 años, a través de su amplia expresión artística que fluye de forma natural entre la música, la actuación, las artes digitales y el performance.

Tan enigmática, vanguardista y experimental como es, su genio innato ha cautivado al público en todo el mundo y, de México.

A lo largo de su trayectoria, Björk ha ganado cinco Brit Awards, ha recibido 14 nominaciones a los Grammy, obtuvo el premio a la mejor interpretación en Cannes por su papel en la cinta de Lars von Trier: Dancer In The Dark , así como una nominación al Oscar por la banda sonora de ese filme.