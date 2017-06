Agencia

Ciudad de México.- El polémico cartel de "Red shoes & the 7 dwarfs", una cinta animada donde participa Chloë Grace Morentz, muestra dos chicas, una alta y delgada y otra baja y con sobrepeso. Se alcanza a leer la leyenda: “¿Y si Blancanieves ya no fuese guapa y los siete enanitos ya no fuesen tan pequeños?”.

Las críticas contra la campaña no se hicieron esperar y provocó su retiro absoluto. La modelo Tess Holliday, en nombre de las mujeres con tallas grandes, dijo en Twitter: “¿Cómo ha sido aprobado esto por un equipo entero de marketing?, ¿por qué está bien decirle a los jóvenes que ser gordo es igual a ser feo?”, informa el portal Quien.com

La cinta cuenta la historia de una niña normal nacida en circunstancias extraordinarias, una princesa que no encaja en el mundo de princesas famosas… o en su talla de vestido.

En el tráiler se ve cómo la princesa delgada y alta al quitarse el vestido, se transforma "en una joven más real". Chloë Grace Moretz le da voz a Regina, la mujer que se "apega" a la realidad.

La productora retiró la campaña promocional y publicó una disculpa por “la vergüenza o descontento que hubiera podido causar a los artistas o compañías involucrados”, y asegura que la cinta busca “desafiar los prejuicios sociales de los estándares de belleza en la sociedad”.