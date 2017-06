Zedd anuncia tres fechas para México

Agencia

Ciudad de México.- Como parte de su "Echo tour" el DJ, productor y ganador del Grammy, anunció una serie de conciertos en tierras aztecas; el seis de mayo Zedd, encabezó junto a Major Lazer el Line Up del Beyond Wonderland México.

La gira dará inicio a finales de Septiembre en Vancouver y lo llevará a Estados Unidos. Mientras que en México ofrecerá tres fechas: 1 de Noviembre en la Ciudad de México en el Pepsi Center, el 3 de Noviembre en Monterrey en el Auditorio Citibanamex y el 4 de Noviembre en Guadalajara en el Teatro Estudio Cavaret, según dio a conocer el portal Zócalo.

Los boletos para la fecha de la Ciudad de México estarán disponibles en preventa para tarjetahabientes Scotiabank el 22 de Junio y en venta general el 23 de Junio. Para Monterrey y Guadalajara los boletos se venderán en preventa para tarjetahabientes Citibanamex el 22 de junio y en venta general el 23 de Junio de 2017, todos a través del Sistema Ticketmaster en http://www.ticketmaster.com.mx y en las taquillas de cada recinto.

My fan pre-sale starts this Wed 6/21 @ 9A PT/12P ET.

Sign-up @ https://t.co/ixDAnTTfjm for the pre-sale code.

I can’t wait to see everyone! pic.twitter.com/mKmPqjZBp9