Blondie lanza nuevo disco en mayo (video)

Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- Blondie lanzará este año Pollinator, su onceavo disco de estudio. De acuerdo con con la revista Entertainment Weekly, el material podría salir a la venta el 5 de mayo.

Se trata del regreso de Blondie, desde que el grupo estadunidense presentó en 2014 el álbum Ghosts of Download.

El nuevo material incluirá colaboraciones con Sia, Dev Hynes y Charli XCX, mientras que Debbie Harry y Chris Stein continúan como la parte central en el sonido de la banda.

El primer sencillo del nuevo álbum se titula "Fun". Aquí te lo compartimos, además del tracklist oficial.

1. Doom or Destiny

2. Long Time

3. Already Naked

4. Fun

5. My Monster

6. Best Day Ever

7. Gravity

8. When I Gave Up On You

9. Love Level

10. Too Much

11. Fragments